Агкацев: есть большая мотивация подтвердить, что чемпионство «Краснодара» не случайность

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о мотивации подтвердить свои чемпионские амбиции. «Быки» стали чемпионами Мир Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне. В текущем чемпионате «Краснодар» также лидирует в РПЛ по итогам 24 туров.

«Есть большая мотивация и желание второй раз стать чемпионами. Подтвердить, что всё это была не случайность. Мне нравится как можно больше играть. Чувствую себя в тонусе. Конечно, не так много времени для восстановления. Иногда бывает, что закрывают аэропорт. Но успеваем восстанавливаться, в целом времени достаточно», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.