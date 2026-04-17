Ассоциация футбола Аргентины отвергла претензии из-за невыхода Месси на матч с Венесуэлой

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) опубликовала официальное заявление в ответ на иск, поданный промоутерской компанией VID. В своём заявлении AFA категорически отвергла обвинения, выдвинутые против капитана сборной Лионеля Месси и самой ассоциации. VID, базирующаяся в Майами, подала многомиллионный иск, утверждая, что AFA и Месси нарушили условия контракта на проведение товарищеских матчей в октябре 2025 года.

Согласно материалам дела, VID выплатила AFA $ 7 млн за права на игры с Венесуэлой и Пуэрто-Рико. В рамках сделки было оговорено, что Месси должен участвовать в каждом матче не менее 30 минут, если отсутствуют травмы. Однако в матче с Венесуэлой нападающий остался на трибуне, а на следующий день сыграл полный матч за «Интер Майами».

Представители AFA подчеркнули, что полностью выполнили свои обязательства по соглашениям и готовы подтвердить это в суде с помощью переписки и платёжных ведомостей. Более того, ассоциация намерена подать встречный иск для взыскания задолженности с истцов.

«AFA в полном объёме выполнила свои обязательства по соответствующим соглашениям, в том числе обеспечила участие сборной Аргентины в обоих матчах, запланированных на октябрь 2025 года. Соответствующие контракты, платёжные ведомости и переписка могут быть представлены в суде», — приводит слова представителя ассоциации TMZ.