Бубнов оценил возможность назначения Талалаева в ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном назначении тренера Андрея Талалаева в московский ЦСКА. Сейчас Талалаев возглавляет калининградскую «Балтику».

— Андрей Викторович сможет с этим руководством и в таком большом клубе себя проявить?

— Он пойдёт туда один, без своего тренерского штаба?

— Нет, со всем тренерским штабом.

— А, вот так вот, да? В ЦСКА тоже есть и легенды, и всё. Уже Пономарёв однозначно сказал, что ни в коем случае. Потом я хотел бы послушать, если это вдруг случится, какие аргументы… По поводу Челестини ясно, какие аргументы будут в пользу Талалаева. В-третьих, будет Талалаев того же Мойзеса терпеть? И в-четвёртых, пускай ещё Талалаев восстановит своё здоровье. И неужели ЦСКА не будет учитывать вот такое его поведение?

— Вы не верите?

— Я не то что не верю, я считаю, что это неправильно, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».