Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в марте

Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в марте
Комментарии

Нападающий Джон Кордоба стал лучшим футболистом «Краснодара» по итогам марта, сообщает пресс-служба клуба. За Кордобу проголосовало 46,91% болельщиков. В голосовании он опередил хавбеков Никиту Кривцова (12%) и Эдуарда Сперцяна (9,82%).

Кривцов отметился результативной передачей в матче с ЦСКА и голом плюс пасом в игре с «Пари НН». Капитан команды Сперцян оформил дубль в ворота «Сочи», отдал голевую передачу в матче с ЦСКА и два ассиста в игре с «Пари НН».

В марте Кордоба стал первым в истории клуба, кто набрал 100 очков по системе «гол+пас», а также впервые в карьере оформил покер в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (5:0). Всего на счету нападающего шесть голов и одна результативная передача в пяти матчах.

«Краснодар» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 19 апреля, команда Мурада Мусаева примет калининградскую «Балтику», начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android