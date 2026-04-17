Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в марте

Нападающий Джон Кордоба стал лучшим футболистом «Краснодара» по итогам марта, сообщает пресс-служба клуба. За Кордобу проголосовало 46,91% болельщиков. В голосовании он опередил хавбеков Никиту Кривцова (12%) и Эдуарда Сперцяна (9,82%).

Кривцов отметился результативной передачей в матче с ЦСКА и голом плюс пасом в игре с «Пари НН». Капитан команды Сперцян оформил дубль в ворота «Сочи», отдал голевую передачу в матче с ЦСКА и два ассиста в игре с «Пари НН».

В марте Кордоба стал первым в истории клуба, кто набрал 100 очков по системе «гол+пас», а также впервые в карьере оформил покер в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (5:0). Всего на счету нападающего шесть голов и одна результативная передача в пяти матчах.

«Краснодар» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 19 апреля, команда Мурада Мусаева примет калининградскую «Балтику», начало матча — в 19:30 по московскому времени.