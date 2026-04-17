Бубнов: не уверен, что «Рубин» будет на максимуме своём играть, а «Акрон» будет

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России «Рубин» — «Акрон». Встреча состоится в субботу, 18 апреля.

«Я не уверен, что они [футболисты «Рубина»] выйдут и будут на максимуме своём играть. А «Акрон» будет играть. Сейчас они проиграют — вылетят напрямую», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 24 матча. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 53 очка.