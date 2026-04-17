«Впервые в истории». Инфантино — о нововведении в финальном матче ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира — 2026 впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

«Впервые в истории у нас будет шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 19 июля в Нью-Йорке/Нью-Джерси. Я пока не могу раскрыть, кто будет выступать, но артистов будет больше одного. Это будет самое масштабное шоу на Земле — фантастическое», — приводит слова Инфантино Goal.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.