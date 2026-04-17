Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Бубнов рассказал, как объяснил Сперцяну оценку 2- за матч «Краснодара» с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов рассказал о разговоре с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Ранее Бубнов оценил игру Сперцяна в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) на два с минусом. Сперцян набрал 72 технико-тактических действия при 43% брака.

Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Я говорю: «Эдик, вот смотри, я думал, что ты где-то от 35 до 40% [брака], а для полузащитника это двойка. А свыше 40% — это уже единица». А у него 43%, блин.

Я говорю: «Ну, Эдик, ну как? Я тогда не смогу объяснить, почему я одним ставлю единицу, а тебе только двойку поставил». Потом я ему сказал, что ты не переживай, в принципе, ну, проваливают и звёзды, и Месси проваливал игры. В этом ничего [нет]. Просто ты найди причины, почему, и сделай выводы. Я считаю, что это сказалось 10 дней того, что ты не тренировался и получил травму. Это сказалось. Тем более играй ты не против, как говорится, «Зенита», может быть, это не в такой степени сказалось бы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

