Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«В «Барселоне» Кордобы не было». Бубнов — о разговоре со Сперцяном

«В «Барселоне» Кордобы не было». Бубнов — о разговоре со Сперцяном
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов рассказал о разговоре с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Ранее Бубнов оценил игру Сперцяна в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) на два с минусом.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Я ему сказал, что Хави с Иньестой тоже рисковали, но на 6% брака играли. Когда ему вот сказал, что у него такой процент брака и с «Барселоной» сравнил, а он говорит: «А кто в Барселоне впереди играл?» А здесь, типа, у меня впереди никого нет. Я говорю: «В «Барселоне» Кордобы не было, там были блуждающие форварды, а у тебя ярко выраженный форвард забивной, ему только отдавай — и всё, чтоб он в штрафной был, а это от тебя всё зависит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

