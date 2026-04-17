«В «Барселоне» Кордобы не было». Бубнов — о разговоре со Сперцяном
Поделиться
Бывший футболист Александр Бубнов рассказал о разговоре с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Ранее Бубнов оценил игру Сперцяна в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) на два с минусом.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Я ему сказал, что Хави с Иньестой тоже рисковали, но на 6% брака играли. Когда ему вот сказал, что у него такой процент брака и с «Барселоной» сравнил, а он говорит: «А кто в Барселоне впереди играл?» А здесь, типа, у меня впереди никого нет. Я говорю: «В «Барселоне» Кордобы не было, там были блуждающие форварды, а у тебя ярко выраженный форвард забивной, ему только отдавай — и всё, чтоб он в штрафной был, а это от тебя всё зависит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
17:18
-
17:18
-
17:10
-
17:06
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
16:36
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:46
-
14:45
-
14:42
-
14:39
-
14:26
-
14:23