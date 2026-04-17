«Поездка в США вряд ли подарит положительные эмоции». Оливер Кан — о ЧМ-2026

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан поделился мнением о предстоящем чемпионате мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

«В данный момент в США происходит множество событий, которые расходятся с нашими представлениями о ценностях. Одним из примеров служит продолжающийся военный конфликт, однако я не стану подробно останавливаться на действиях Дональда Трампа после его возвращения на пост президента. В сложившихся обстоятельствах поездка в эту страну вряд ли подарит положительные эмоции», — приводит слова Кана Sky Sport Germany.

Сборная Германии на чемпионате мира по футболу 2026 года будет выступать в группе E, где её соперниками станут команды Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.