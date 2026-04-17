Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Радченко: «Зенит» — хороший раздражитель для Евсеева

Известный экс-футболист Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Для «Зенита» будет трудным матч с «Динамо» Махачкала. Мы видим все заявления футболистов и тренерского штаба, что остаётся шесть игр, которые «Зенит» должен выиграть. Тогда они могут рассчитывать на чемпионство. Мы видим, что с приходом Евсеева «Динамо» Махачкала стало играть немножко по-другому — это приносит им необходимый результат. Во второй части сезона они набирают очки.

Евсеева мы все прекрасно знаем. В социальных сетях было много критики по поводу его недавних послематчевых интервью. Думаю, на него это абсолютно не повлияет. Он будет также себя позиционировать перед командой. Перед прессой, может, будет немножко мягче. «Зенит» — очень хороший раздражитель для Евсеева. Каждый тренер хочет обыграть такую команду», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

