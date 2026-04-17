Радченко: Челестини нервничает — ЦСКА перестал играть в азартный футбол

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.

«Армейцы очень здорово выглядели до зимней паузы. Что произошло потом? Мы можем только гадать. Может, на это повлияли трансферы. Мы видим, что команда стала играть не так расслабленно. Мы слышали, когда игроки говорили, что они выходят на поле и получают огромное удовольствие, нет никакого напряжения.

Что-то повлияло на то, что команда стала показывать не тот азартный футбол, который был в первой части чемпионата. Трансферы, что-то произошло в раздевалке. Мы видим, как нервничает Челестини. Мы видели, что произошло с лидером команды Мойзесом. Это всё влияет на команду и не проходит бесследно. Думаю, ЦСКА вряд ли сможет решить эти проблемы в короткий срок», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.