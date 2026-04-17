Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: Челестини нервничает — ЦСКА перестал играть в азартный футбол

Комментарии

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.

«Армейцы очень здорово выглядели до зимней паузы. Что произошло потом? Мы можем только гадать. Может, на это повлияли трансферы. Мы видим, что команда стала играть не так расслабленно. Мы слышали, когда игроки говорили, что они выходят на поле и получают огромное удовольствие, нет никакого напряжения.

Что-то повлияло на то, что команда стала показывать не тот азартный футбол, который был в первой части чемпионата. Трансферы, что-то произошло в раздевалке. Мы видим, как нервничает Челестини. Мы видели, что произошло с лидером команды Мойзесом. Это всё влияет на команду и не проходит бесследно. Думаю, ЦСКА вряд ли сможет решить эти проблемы в короткий срок», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android