Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Почему это заняло так много времени?» Кан — о назначении Мари-Луизе Эты тренером «Униона»

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан прокомментировал назначение Мари-Луизе Эты главным тренером мужской команды берлинского «Униона».

«Сначала я подумал: почему это заняло так много времени? Ещё во время работы в «Баварии» я активно занимался развитием женского футбола и накопил значительный опыт, который дал мне глубокое понимание этой сферы. Учитывая накопленные знания, я не был сильно удивлён нынешними темпами развития женского футбола: очевидно, что впереди ещё множество важных шагов и достижений», — приводит слова Кана Sky Sport Germany.

12 апреля было объявлено, что 34-летняя Мари-Луизе Эта заняла пост главного тренера берлинского «Униона». На своём посту она сменила 54-летнего Штеффена Баумгарта, который руководил командой с января текущего года. Ранее Мари-Луизе Эта работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет. Таким образом, 34-летняя Эта стала первой женщиной, возглавившей мужской футбольный клуб в топ-5 сильнейших европейских лиг.

Материалы по теме
Компани оценил назначение Мари-Луизе Эты на пост главного тренера «Униона»
