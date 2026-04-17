РПЛ объявила о сотрудничестве с новым титульным партнёром

Российская Премьер-Лига на официальном сайте объявила, что новым титульным партнёром организации станет «Альфа-Банк».

«Соглашение начнёт действовать в июле 2026-го и рассчитано на четыре года. С нового футбольного сезона-2026/2027 турнир получит название «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига», — написано в сообщении.

«Я чрезвычайно доволен, что, начиная с сезона-2026/2027, «Альфа-Банк» станет титульным партнёром Российской Премьер-Лиги. Верю, что наше сотрудничество сделает бренд РПЛ ещё сильнее, а чемпионат – зрелищнее за счёт ярких совместных активаций. Хочу выразить благодарность «Альфа-Банку» за конструктивный диалог в ходе переговоров и желание поддерживать и развивать российский футбол. У нас есть опыт взаимодействия с «Альфа-Банком», и на примере конкретной работы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают. Убеждён, что нас ждёт надёжное, насыщенное событиями и впечатлениями сотрудничество!» – сказал президент РПЛ Александр Алаев.