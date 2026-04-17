«Это изменение оказало негативное влияние». Совладелец «Челси» — об уходе Марески

Совладелец английского «Челси» Бехдад Эгбали высказался об увольнении главного тренера Энцо Марески в январе 2026 года. Его заменил английский специалист Лиам Росеньор.

«Наша политика всегда заключалась в том, чтобы не производить смену главного тренера по ходу сезона. Безусловно, мы проводим анализ и требуем отчёта не только от главного тренера, но и от управленческой команды, а также от спортивного штаба, однако, как правило, это происходит в летнее межсезонье, а не во время текущих соревнований.

Смена тренера [Энцо Марески] — это не то решение, к которому мы стремились. Это изменение оказало определённое негативное влияние на ход сезона, поскольку повлекло за собой перестройку тактических схем и состава. Теперь нам предстоит преодолеть эти трудности и выправить ситуацию.

Впереди у нас ещё шесть матчей в Премьер-лиге, а также полуфинал Кубка Англии. Поэтому мы надеемся, что история этого сезона ещё не дописана до конца и нам всё ещё есть за что бороться. С моей точки зрения, когда тебе наносят удар в лицо, ты обязан дать сдачи — подняться на ноги и вступить в бой. И, будем надеяться, это позволит в полной мере раскрыть характер нашей команды.

Думаю, ключевой приоритет для нас — это стабильность. И, честно говоря, именно в вопросе обеспечения стабильности на тренерском мостике нам пока не удалось добиться желаемого результата, однако мы прилагаем все усилия, чтобы исправить эту ситуацию», — приводит слова Эгбали Sky Sports.