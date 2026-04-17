Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это изменение оказало негативное влияние». Совладелец «Челси» — об уходе Марески

«Это изменение оказало негативное влияние». Совладелец «Челси» — об уходе Марески
Комментарии

Совладелец английского «Челси» Бехдад Эгбали высказался об увольнении главного тренера Энцо Марески в январе 2026 года. Его заменил английский специалист Лиам Росеньор.

«Наша политика всегда заключалась в том, чтобы не производить смену главного тренера по ходу сезона. Безусловно, мы проводим анализ и требуем отчёта не только от главного тренера, но и от управленческой команды, а также от спортивного штаба, однако, как правило, это происходит в летнее межсезонье, а не во время текущих соревнований.

Смена тренера [Энцо Марески] — это не то решение, к которому мы стремились. Это изменение оказало определённое негативное влияние на ход сезона, поскольку повлекло за собой перестройку тактических схем и состава. Теперь нам предстоит преодолеть эти трудности и выправить ситуацию.

Впереди у нас ещё шесть матчей в Премьер-лиге, а также полуфинал Кубка Англии. Поэтому мы надеемся, что история этого сезона ещё не дописана до конца и нам всё ещё есть за что бороться. С моей точки зрения, когда тебе наносят удар в лицо, ты обязан дать сдачи — подняться на ноги и вступить в бой. И, будем надеяться, это позволит в полной мере раскрыть характер нашей команды.

Думаю, ключевой приоритет для нас — это стабильность. И, честно говоря, именно в вопросе обеспечения стабильности на тренерском мостике нам пока не удалось добиться желаемого результата, однако мы прилагаем все усилия, чтобы исправить эту ситуацию», — приводит слова Эгбали Sky Sports.

Правление «Челси» поддержало главного тренера команды Росеньора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android