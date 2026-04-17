ЭСК объяснила, почему удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар» признано ошибочным

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС опубликовала решение по обращению санкт-петербургского «Зенита» и контрольно-дисциплинарного комитета с просьбой проверить решение судьи Сергея Карасёва удалить с поля нападающего Педро в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Зенит» Педро после видеопросмотра. Голосование: большинство голосов.

Игрок «Зенита» Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперёд, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность.

Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошёл высоко, он нарушает правила игры. Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и жёлтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.