Булыкин: «Балтика» в небольшом кризисе — побороться за третье место в РПЛ очень тяжело

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и калининградской «Балтикой».

«Балтика» думает о том, как бы занять место повыше, они хотят побороться за третье место, но это сделать будет очень тяжело. У команды небольшой кризис — тренера нет рядом, травмы, физическая готовность уже не такая, как раньше. Здесь на первый план выходит мастерство футболистов, а у «Краснодара» оно выше. Думаю, «Краснодар» победит «Балтику», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.