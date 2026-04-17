Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Булыкин: «Балтика» в небольшом кризисе — побороться за третье место в РПЛ очень тяжело

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и калининградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» думает о том, как бы занять место повыше, они хотят побороться за третье место, но это сделать будет очень тяжело. У команды небольшой кризис — тренера нет рядом, травмы, физическая готовность уже не такая, как раньше. Здесь на первый план выходит мастерство футболистов, а у «Краснодара» оно выше. Думаю, «Краснодар» победит «Балтику», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

