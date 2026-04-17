Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мальчик повзрослел». Радченко оценил перспективы Умярова стать капитаном «Спартака»

Комментарии

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о перспективах полузащитника Наиля Умярова стать капитаном красно-белых.

«Чтобы было понимание, является ли Умяров будущим капитаном «Спартака» или нет, нужно находиться внутри команды. Капитан — это прежде всего лидер в раздевалке и проводник между командой и руководством клуба. Тренерский штаб должен ему доверять. Не знаю Умярова, но видно, что мальчик повзрослел», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Наиль Умяров играет за московский «Спартак» с января 2019 года. Контракт хавбека с московским клубом действует до 2029 года.

После 24 туров «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 42 очками. В воскресенье, 19 апреля, красно-белые на домашнем стадионе примут грозненский «Ахмат».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android