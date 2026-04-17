«Мальчик повзрослел». Радченко оценил перспективы Умярова стать капитаном «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о перспективах полузащитника Наиля Умярова стать капитаном красно-белых.

«Чтобы было понимание, является ли Умяров будущим капитаном «Спартака» или нет, нужно находиться внутри команды. Капитан — это прежде всего лидер в раздевалке и проводник между командой и руководством клуба. Тренерский штаб должен ему доверять. Не знаю Умярова, но видно, что мальчик повзрослел», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Наиль Умяров играет за московский «Спартак» с января 2019 года. Контракт хавбека с московским клубом действует до 2029 года.

После 24 туров «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 42 очками. В воскресенье, 19 апреля, красно-белые на домашнем стадионе примут грозненский «Ахмат».