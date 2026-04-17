ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче РПЛ с «Сочи»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского ЦСКА с просьбой проверить решение судьи Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:1).
Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'
«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды ПФК ЦСКА после видеопросмотра. Голосование: единогласно.
Жоао Виктор наступает на ногу Вячеслава Литвинова. Однако этот контакт не является наказуемым, поскольку он не влияет на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок ЦСКА – Данила Козлов. VAR ошибочно вмешался, а судья ошибочно назначил пенальти после видеопросмотра», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.
Материалы по теме
