ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче РПЛ с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского ЦСКА с просьбой проверить решение судьи Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:1).

«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды ПФК ЦСКА после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Жоао Виктор наступает на ногу Вячеслава Литвинова. Однако этот контакт не является наказуемым, поскольку он не влияет на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок ЦСКА – Данила Козлов. VAR ошибочно вмешался, а судья ошибочно назначил пенальти после видеопросмотра», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.