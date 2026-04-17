Аршавин и Радимов предсказали точный счёт матча «Спартак» — «Ахмат»

Известный российские экс-футболисты Андрей Аршавин и Владислав Радимов предсказали исход матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом». Соперники встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Матч завершится со счетом 2:1», — сказали Аршавин и Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Хуана Карседо набрала 42 очка за 24 сыгранных матча. «Ахмат» идёт на девятой строчке в таблице, набрав 31 очко за 24 матча.