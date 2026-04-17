Главная Футбол Новости

ЭСК: судья правильно не удалил Пальцева в матче Кубка России «Динамо» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского «Динамо» с просьбой проверить решение судьи Ивана Абросимова не удалять с поля защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграли вничью — 0:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Окончен
0 : 0
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» Валентина Пальцева. Голосование: единогласно.

Нарушение правил со стороны Валентина Пальцева против игрока «Динамо-Москва» Бителло не является лишением соперника явной возможности забить гол. Мяч двигается не в сторону ворот, находится в воздухе, и нападающий его не контролирует.

VAR правильно оценил данный эпизод, пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судья правильно изменил решение и вынес жёлтую карточку игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче РПЛ с «Сочи»
