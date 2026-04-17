«ПСЖ» считает полуфинал с «Баварией» скрытым финалом Лиги чемпионов — The Touchline

Футболисты «Пари Сен-Жермен» уверены, что если они преодолеют «Баварию» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, то смогут второй раз подряд завоевать трофей. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х. Внутри клуба полуфинал рассматривается как скрытый финал, так как в «ПСЖ» полагают, что победитель этой пары станет фаворитом в решающем матче.

По информации источника, игроки убеждены, что ни лондонский «Арсенал», ни мадридский «Атлетико» не способны на этот раз выиграть Лигу чемпионов, поскольку находятся уровнем ниже.

Первый матч полуфинала между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 28 апреля, а игра «Атлетико» с «Арсеналом» пройдёт на следующий день, 29 апреля.

Напомним, действующим обладателем трофея является именно «ПСЖ», который разгромил в финале миланский «Интер» со счётом 5:0.