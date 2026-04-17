Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» считает полуфинал с «Баварией» скрытым финалом Лиги чемпионов — The Touchline

Комментарии

Футболисты «Пари Сен-Жермен» уверены, что если они преодолеют «Баварию» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, то смогут второй раз подряд завоевать трофей. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х. Внутри клуба полуфинал рассматривается как скрытый финал, так как в «ПСЖ» полагают, что победитель этой пары станет фаворитом в решающем матче.

По информации источника, игроки убеждены, что ни лондонский «Арсенал», ни мадридский «Атлетико» не способны на этот раз выиграть Лигу чемпионов, поскольку находятся уровнем ниже.

Первый матч полуфинала между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 28 апреля, а игра «Атлетико» с «Арсеналом» пройдёт на следующий день, 29 апреля.

Напомним, действующим обладателем трофея является именно «ПСЖ», который разгромил в финале миланский «Интер» со счётом 5:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android