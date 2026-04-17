Дмитрий Булыкин назвал условие, при котором Челестини останется в ЦСКА по итогам сезона

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал условие, при котором главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини останется на своём посту по итогам сезона.

«ЦСКА этой весной очень нестабильно выступает. Мотивация у команды пока ещё есть — бьются и за бронзу в РПЛ, и за Кубок. У «Крыльев» мотивация одна — не вылететь. От ЦСКА ждут хорошей игры, но в гостях это не так просто, «Крылья» могут огорчить всех болельщиков ЦСКА.

Специалисты давно говорят, что Челестини не подходит ЦСКА, у него не получается. Но есть один аспект, против которого не попрёшь. Если он выиграет Кубок и займёт третье место, уже ничего не сделаешь. Но если этого не случится, с ним расстанутся и будут искать нового тренера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.