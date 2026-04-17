Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин назвал условие, при котором Челестини останется в ЦСКА по итогам сезона

Дмитрий Булыкин назвал условие, при котором Челестини останется в ЦСКА по итогам сезона
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал условие, при котором главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини останется на своём посту по итогам сезона.

«ЦСКА этой весной очень нестабильно выступает. Мотивация у команды пока ещё есть — бьются и за бронзу в РПЛ, и за Кубок. У «Крыльев» мотивация одна — не вылететь. От ЦСКА ждут хорошей игры, но в гостях это не так просто, «Крылья» могут огорчить всех болельщиков ЦСКА.

Специалисты давно говорят, что Челестини не подходит ЦСКА, у него не получается. Но есть один аспект, против которого не попрёшь. Если он выиграет Кубок и займёт третье место, уже ничего не сделаешь. Но если этого не случится, с ним расстанутся и будут искать нового тренера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Всё о кризисе ЦСКА весной. Инсайды о недовольстве игроков, жене Челестини и срыве Мойзеса
Всё о кризисе ЦСКА весной. Инсайды о недовольстве игроков, жене Челестини и срыве Мойзеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android