Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Краснодару» хватит сил». Мамаев оценил шансы «быков» на победу в РПЛ и Кубке России

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о комплектовании состава клуба и оценил шансы команды на успех в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

«Краснодару» хватит сил и глубины скамейки на победу в РПЛ и Кубке России. У Мусаева не очень много игроков в распоряжении, но в прошлом году это не помешало ему занять первое место в РПЛ. До конца сезона осталось совсем немного игр. «Краснодару» хватит сил на восемь матчей», — приводит слова Мамаева Metaratings.

После 24 туров «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ с 53 очками, опережая «Зенит» на одно очко. В следующем туре команда сыграет с «Балтикой» на домашнем стадионе. Кроме того, 5 мая «Краснодар» проведёт ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.

Материалы по теме
Мамаев: именно Сафонов вывел «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов
