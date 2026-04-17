«Краснодару» хватит сил». Мамаев оценил шансы «быков» на победу в РПЛ и Кубке России

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о комплектовании состава клуба и оценил шансы команды на успех в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

«Краснодару» хватит сил и глубины скамейки на победу в РПЛ и Кубке России. У Мусаева не очень много игроков в распоряжении, но в прошлом году это не помешало ему занять первое место в РПЛ. До конца сезона осталось совсем немного игр. «Краснодару» хватит сил на восемь матчей», — приводит слова Мамаева Metaratings.

После 24 туров «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ с 53 очками, опережая «Зенит» на одно очко. В следующем туре команда сыграет с «Балтикой» на домашнем стадионе. Кроме того, 5 мая «Краснодар» проведёт ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.