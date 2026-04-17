Главная Футбол Новости

«Интер Майами» рассматривает Хави и Гальярдо на пост главного тренера — The Touchline

«Интер Майами» рассматривает возможность назначения Хави и Марсело Гальярдо на пост главного тренера после ухода Хавьера Маскерано, сообщает The Touchline в соцсети Х.

Маскерано покинул команду 14 апреля. Аргентинский специалист возглавил «Интер Майами» в начале 2025 года. Его контракт был рассчитан до конца 2027 года. Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС.

Хави занимал пост тренера «Барселоны» с ноября 2021 года. 24 мая 2024 года клуб объявил об увольнении Хави после завершения сезона-2023/2024. Гальярдо покинул пост главного тренера «Ривер Плейт» в феврале. В данный момент оба специалиста являются свободными и рассматриваются как возможные кандидаты для работы в «Интер Майами».

Материалы по теме
«Интер Майами» назвал трибуну в честь Месси
Истории
«Интер Майами» назвал трибуну в честь Месси
