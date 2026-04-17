«Ростов» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 17 апреля, состоится первый матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда заработала 12 очков после 24 встреч.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион «Краснодар» (53). На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» (52). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (45).