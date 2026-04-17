Аршавин высказался об изменениях в «Спартаке» при Карседо

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об изменениях в московском «Спартаке» после назначения на пост главного тренера испанца Хуана Карседо. Эксперт подчеркнул, что в игре «Спартака» появился баланс, команда стала выглядеть спокойнее.

«Карседо ищет оптимальные сочетания. Стройность у них появилась, Зобнин хороший отрезок проводит, Литвинов в центр наконец‑то передвинут. Им нужен центральный нападающий. В Кубке у них хорошие шансы выйти в финал и победить. Команда успокоилась. Вокруг неё спокойно, тишина, а в игре появился баланс», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».