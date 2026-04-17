Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Фаворита как не было, так и нет». Мор высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор поделился мнением о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. После 24 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который набрал 53 очка. На втором месте идёт «Зенит», в активе которого 52 очка. До конца сезона в чемпионате остаётся шесть туров.

«Фаворита как не было, так и нет, несмотря на то что на одно очко больше у «Краснодара». Думаю, что очки будут терять обе команды. Вопрос, кто их потеряет больше. Безусловно, «Зенит» и «Краснодар» будут играть только на победу», — сказал Эдуард Мор в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

