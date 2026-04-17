Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
21:45 Мск
Енисей — Челябинск, результат матча 17 апреля 2026, счет 3:0, 29-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» одержал уверенную победу над «Челябинском» в матче 29-го тура Первой лиги
Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Челябинск». Игра прошла на стадионе «Имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
17 апреля 2026, пятница. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Окладников – 18'     2:0 Мазурин – 26'     3:0 Иванов – 72'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Енисея» Андрей Окладников на 18-й минуте. Спустя восемь минут форвард Андрей Мазурин удвоил преимущество красноярской команды. Третий мяч «Енисея» забил на 72-й минуте полузащитник Егор Иванов.

По состоянию на сегодняшний день «Енисей» набрал 40 очков и находится на седьмом месте турнирной таблицы. «Челябинск» заработал 39 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Енисей» на выезде встретится с «Соколом» 22 апреля, а «Челябинск» в этот же день также в гостевом матче сыграет с тульским «Арсеналом».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне
