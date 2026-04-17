Радченко: для Черчесова матч со «Спартаком» будет принципиальным

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом». Встреча пройдёт в Москве 19 апреля.

«Мне нравится, как играет «Ахмат» в последнее время. У них хороший состав. Для Черчесова матч со «Спартаком» будет принципиальным. «Ахмату» по силам отнять очки у красно-белых. Но давайте не забывать, что «Спартак» ещё играет в Кубке. Тренерский штаб команды тоже это учитывает. Поэтому с «Ахматом» будет сложно предугадать, какой состав выпустит Карседо», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.