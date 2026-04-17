Булыкин: болельщики «Спартака» каждую игру ждут с опаской — стабильности нет

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об отсутствии стабильности в игре московского «Спартака» и о предстоящем матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Болельщики «Спартака» встречают каждую игру с опаской, они не знают, как команда себя проявит в следующем матче. Футболисты хорошие, но почему-то нет стабильности, а из-за этого нет результата. «Ахмат» — серьёзная команда, которая бьётся в каждом матче, иногда преподносит сюрпризы. Это может случиться и в этом матче, Черчесов — опытный тренер, знает, что надо делать. Но на бумаге «Спартаке» сильнее и должен побеждать.

Мелкадзе будет играть с бывшей командой, это всегда даёт удвоенную энергию, тем более Георгий после сборной. Конечно, он захочет забить, но будет тяжело. Очень интересный матч, хочется посмотреть, как же у «Спартака» получится обыграть «Ахмат», который будет настроен, в том числе и Черчесов с Мелкадзе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 24 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Ахмат» располагается на девятой строчке, команда заработала 31 очко в 24 играх.