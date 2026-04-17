Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: болельщики «Спартака» каждую игру ждут с опаской — стабильности нет

Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об отсутствии стабильности в игре московского «Спартака» и о предстоящем матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болельщики «Спартака» встречают каждую игру с опаской, они не знают, как команда себя проявит в следующем матче. Футболисты хорошие, но почему-то нет стабильности, а из-за этого нет результата. «Ахмат» — серьёзная команда, которая бьётся в каждом матче, иногда преподносит сюрпризы. Это может случиться и в этом матче, Черчесов — опытный тренер, знает, что надо делать. Но на бумаге «Спартаке» сильнее и должен побеждать.

Мелкадзе будет играть с бывшей командой, это всегда даёт удвоенную энергию, тем более Георгий после сборной. Конечно, он захочет забить, но будет тяжело. Очень интересный матч, хочется посмотреть, как же у «Спартака» получится обыграть «Ахмат», который будет настроен, в том числе и Черчесов с Мелкадзе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 24 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Ахмат» располагается на девятой строчке, команда заработала 31 очко в 24 играх.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android