КДК отменил красную карточку Педро в матче РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза признал ошибочным удаление нападающего санкт-петербургского «Зенита» Педро в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) и отменил красную карточку игроку. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

Таким образом, Педро сможет принять участие в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 19 апреля. Начало игры — в 14:30 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 52 очка за 24 матча. На первой строчке находится «Краснодар», заработав 53 очка.