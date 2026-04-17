Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
КДК отменил красную карточку Педро в матче РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза признал ошибочным удаление нападающего санкт-петербургского «Зенита» Педро в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) и отменил красную карточку игроку. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

Таким образом, Педро сможет принять участие в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 19 апреля. Начало игры — в 14:30 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 52 очка за 24 матча. На первой строчке находится «Краснодар», заработав 53 очка.

