Экс-тренер «Балтики» Низовцев: без Талалаева у команды нарушилось спокойствие

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев оценил готовность команды к матчу 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в отсутствие главного тренера Андрея Талалаева. Игра состоится в воскресенье, 19 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. Ранее Талалаев заявил, что не сможет отправиться с командой в Краснодар.

«Балтика» подходит к матчу с «Краснодаром» с потерями. Это Хиль, Петров, а главная — Талалаев. В прошлый раз это было незаметно, а сейчас без главного тренера нарушилось спокойствие. «Балтика» потеряла очки в играх с аутсайдерами, которые в конце сезона становятся более мотивированными и забирают очки, как мы видим, даже у ЦСКА. Отсутствие Талалаева сказывается, и до игры «Краснодар» — явный фаворит. Но матч всё покажет.

Хотелось бы, чтобы «Балтика» вмешалась в борьбу за третье место. Думаю, что это команде по силам — одно очко до «Локомотива», который дома не обыграл «Динамо» Махачкала. Есть все шансы, правда, снизу поджимают ЦСКА и «Спартак». Борьба за тройку будет интересная до последнего тура», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В данный момент Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0). Ранее специалисту была проведена операция на желудочно-кишечном тракте.

После 24 туров «Балтика» располагается на четвёртом месте таблицы с 44 очками. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 53 очка.