Орлов: зачем бояться Махачкалу? В «Зените» играют два кандидата в сборную Бразилии!
Поделиться
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался в преддверии матча санкт-петербургского «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Стороны сыграют в рамках 25-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вендел не случайно сказал, что у «Зенита» шесть финалов подряд будет. Это говорит о том, что «Зенит» обязательно должен настраиваться. Что там бояться Махачкалу? У нас играют два кандидата в сборную Бразилии. Что там им бояться? Всё будет в порядке. Я думаю, что пройдём этот матч», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, сейчас «Зенит» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
15:49
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:46
-
14:45
-
14:42
-
14:39
-
14:26
-
14:23
-
14:04
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:38
-
13:38
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:45
-
12:32
-
12:26
-
12:24
-
12:19
-
12:05