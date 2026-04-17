Орлов: зачем бояться Махачкалу? В «Зените» играют два кандидата в сборную Бразилии!

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался в преддверии матча санкт-петербургского «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Стороны сыграют в рамках 25-го тура Мир РПЛ.

«Вендел не случайно сказал, что у «Зенита» шесть финалов подряд будет. Это говорит о том, что «Зенит» обязательно должен настраиваться. Что там бояться Махачкалу? У нас играют два кандидата в сборную Бразилии. Что там им бояться? Всё будет в порядке. Я думаю, что пройдём этот матч», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, сейчас «Зенит» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.