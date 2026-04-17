Орлов дал инсайд, какого защитника из РПЛ может купить «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов дал инсайд об интересе «Зенита» к центральному защитнику «Балтики» Кевину Андраде.

«По моим сведениям, «Зенит» заинтересовался центральным защитником «Балтики» Андраде. Посмотрим, он центральный защитник, а Нино, судя по всему, уйдёт. Поэтому это очень важно. Но это пока разговоры», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

26-летний Андраде выступает за «Балтику» с 2024 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей и один гол во всех турнирах. Оборона «Балтики» — самая надёжная в нынешнем сезоне РПЛ, калининградцы пропустили всего 13 голов за 24 тура.