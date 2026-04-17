Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов дал инсайд, какого защитника из РПЛ может купить «Зенит»

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов дал инсайд об интересе «Зенита» к центральному защитнику «Балтики» Кевину Андраде.

«По моим сведениям, «Зенит» заинтересовался центральным защитником «Балтики» Андраде. Посмотрим, он центральный защитник, а Нино, судя по всему, уйдёт. Поэтому это очень важно. Но это пока разговоры», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

26-летний Андраде выступает за «Балтику» с 2024 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей и один гол во всех турнирах. Оборона «Балтики» — самая надёжная в нынешнем сезоне РПЛ, калининградцы пропустили всего 13 голов за 24 тура.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android