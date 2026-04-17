Эрве Ренар уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии — RMC Sport

Французский специалист Эрве Ренар уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщает RMC Sport. В последних товарищеских матчах команда потерпела три поражения: от Сербии (1:2), Египта (0:4) и Алжира (0:2).

Эрве Ренар вновь занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии в конце октября 2024 года. Ранее он уже работал в этой должности с 2019 по 2023 год, в это время команде удалось выйти на ЧМ-2022.

Кроме работы со сборной Саудовской Аравии, Ренар также тренировал сборные Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. С Замбией он выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот-д’Ивуаром — в 2015-м.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Саудовской Аравии сыграет в группе H вместе с командами Испании, Кабо-Верде и Уругвая.