Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Синицын ответил, в чём будет заключаться проблема «Краснодара» в матче с «Балтикой»

Комментарии

Бывший футболист Андрей Синицын высказался о предстоящем матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Балтика». Встреча состоится 19 апреля.

«Матч «Краснодара» с «Балтикой» будет спорным. Калининградцы станут быстро атаковать, не давая играть сопернику. «Краснодар» будет играть свою игру, в футбол. Надеюсь, футболу получится победить.

«Балтика» — неудобный соперник. Для неё удобны команды, которые стараются играть первым номером, как «Зенит» и «Спартак». «Балтика» использует свои сильные стороны — самоотдачу и быстрые атаки за минимальным владением мячом. Тому, кто играет против «Балтики», нужно взламывать эти редуты и бороться с фолами, которые судьи всегда пропускают. В этом заключается главная проблема. Тяжело играть с такими командами», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

Материалы по теме
«Краснодар» в сложной ситуации перед «Спартаком», «Зенит» — перед «Локо». Интриги тура РПЛ
«Краснодар» в сложной ситуации перед «Спартаком», «Зенит» — перед «Локо». Интриги тура РПЛ
