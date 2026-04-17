Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
«Он идиот!» Орлов — об удалении Камавинга в матче «Реала» с «Баварией»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об удалении полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга на 86-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4). Камавинга вышел на поле на 61-й минуте и получил вторую жёлтую карточку за то, что не отдавал мяч сопернику после свистка арбитра.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Вы видели, за что удалили Камавинга? Формально он идиот, понимаете? Ну идиот! Играется матч, его выпустили на замену, он умудряется получить две жёлтые. Причём вторую: судья дал свисток, а он взял мяч в руки, потом бросил его под ноги и пошёл, ведя его. Ну что это?! Судья и показал карточку. Но сейчас, когда говорим о духе игры, судья мог и устное замечание ему сделать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

