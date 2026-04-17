«Он идиот!» Орлов — об удалении Камавинга в матче «Реала» с «Баварией»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об удалении полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга на 86-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4). Камавинга вышел на поле на 61-й минуте и получил вторую жёлтую карточку за то, что не отдавал мяч сопернику после свистка арбитра.

«Вы видели, за что удалили Камавинга? Формально он идиот, понимаете? Ну идиот! Играется матч, его выпустили на замену, он умудряется получить две жёлтые. Причём вторую: судья дал свисток, а он взял мяч в руки, потом бросил его под ноги и пошёл, ведя его. Ну что это?! Судья и показал карточку. Но сейчас, когда говорим о духе игры, судья мог и устное замечание ему сделать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».