Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я похож на психа?» Быстров ответил на идею попробовать себя в роли бойца, как Кудряшов

«Я похож на психа?» Быстров ответил на идею попробовать себя в роли бойца, как Кудряшов
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на новость о том, что другой известный экс-футболист, Фёдор Кудряшов, уступил нокаутом в поединке на бойцовском турнире, где вышел на ринг с рэпером Дмитрием Гусаковым, выступающим под никнеймом Goody. Также Быстров ответил на идею самому выйти в ринг.

— Фёдор Кудряшов вышел в ринг и получил тяжёлый нокаут от музыкального исполнителя. Предлагали ли вам принять участие в схожих мероприятиях?
— Я, честно говоря, этого не видел. Мне это неинтересно. Меня многие футболисты бесили и раздражали, но подраться с ними в ринге или за его пределами — никогда такого желания не появлялось. Надо контролировать свои эмоции, иначе твоя команда пострадает — это непозволительная роскошь.

— Было бы вам интересно тем самым проверить свой организм и характер?
— Я разве похож на психа? Вроде нет. Какой мне ринг? Надо заниматься тем, что умеешь. А выходить в ринг и смешить народ — зачем это надо? Федя решил проверить себя, но я такую ерунду не смотрю и другим не советую, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android