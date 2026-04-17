«Я похож на психа?» Быстров ответил на идею попробовать себя в роли бойца, как Кудряшов

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на новость о том, что другой известный экс-футболист, Фёдор Кудряшов, уступил нокаутом в поединке на бойцовском турнире, где вышел на ринг с рэпером Дмитрием Гусаковым, выступающим под никнеймом Goody. Также Быстров ответил на идею самому выйти в ринг.

— Фёдор Кудряшов вышел в ринг и получил тяжёлый нокаут от музыкального исполнителя. Предлагали ли вам принять участие в схожих мероприятиях?

— Я, честно говоря, этого не видел. Мне это неинтересно. Меня многие футболисты бесили и раздражали, но подраться с ними в ринге или за его пределами — никогда такого желания не появлялось. Надо контролировать свои эмоции, иначе твоя команда пострадает — это непозволительная роскошь.

— Было бы вам интересно тем самым проверить свой организм и характер?

— Я разве похож на психа? Вроде нет. Какой мне ринг? Надо заниматься тем, что умеешь. А выходить в ринг и смешить народ — зачем это надо? Федя решил проверить себя, но я такую ерунду не смотрю и другим не советую, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».