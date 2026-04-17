«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Борнмута» — Орнштейн

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» может подписать защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и обе стороны близки к достижению принципиального соглашения по личным условиям 28-летнего аргентинца. Сенеси выразил полную готовность присоединиться к «Тоттенхэму», однако трансфер зависит от того, сохранит ли клуб прописку в Премьер-лиге по итогам сезона. Об этом сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн в соцсети Х.

Несмотря на нестабильные результаты команды, руководство «Тоттенхэма» рассматривает Сенеси как потенциального игрока основного состава, стремясь укрепить оборону. В текущем сезоне защитник «Борнмута» принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Сенеси с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.

