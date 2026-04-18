ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
«Говорящие головы тупые, как баобабы». Овчинников — о критике Мостового в адрес Мусаева

«Говорящие головы тупые, как баобабы». Овчинников — о критике Мостового в адрес Мусаева
Известный отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на критику экс-футболиста Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Ранее Мостовой называл Мусаева «нефутбольным человеком».

«Не переживайте, Мостовой никогда не будет работать тренером. Абсолютно в это не верю. Ему надо было начинать лет 20 назад. Футболист и тренер — это разные специальности, примеров этому масса. Вот ещё есть профессия говорящей головы. Это такие люди, которые рассказывают о футболе и всё знают. Я когда их слушаю, то мне страшно делается, что они тупые, как баобабы.

Пускай Мостовой посмотрит, где Мусаев, а где он. У отдельных представителей есть такая черта, что чужой успех для них — это страшное дело. Как так, о нём забыли, а здесь какой-то Мусаев лидирует! Надо радоваться, что у нас есть Мусаев или Андрей Талалаев. Мусаев — это очень футбольный человек. Мостовой просто перепутал. Он был очень хорошим футболистом, состоялся, но в этом плане его переклинило. Он не может никому простить, что у него не сложилась тренерская карьера. Мостовой уже столько наговорил, что его не будут воспринимать», — приводит слова Овчинникова «Советский спорт».

