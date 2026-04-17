Ньямси ответил, кто в «Локомотиве» проявляет лидерские качества после ухода Баринова

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос, кто в московском клубе стал проявлять лидерские качества после ухода экс-капитана Дмитрия Баринова в ЦСКА. По словам футболиста, многие игроки железнодорожников пытаются исполнять роль лидеров.

«Сейчас многие проявляют хорошие лидерские качества и в плане подсказок на поле, и в раздевалке. Монтес, Воробьёв. Но есть и футболисты, которые не только подсказывают, но и отрабатывают на 200% на поле. Они играют и своим примером, заряжают всех нас, толкают вперёд. Это не значит, что они должны быть ветеранами, среди них есть и молодые футболисты. В этом плане в команде сейчас хорошая, здоровая атмосфера. Мы все движемся в одном направлении, вперёд», — сказал Ньямси в эфире телеканала «Матч ТВ».