Радченко: «Балтике» будет не хватать Талалаева в матче с «Краснодаром»

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко прокомментировал отсутствие главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на предстоящем матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 19 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. Ранее Талалаев заявил, что не сможет отправиться с командой в Краснодар.

«Андрею Викторовичу скорейшего выздоровления! «Балтика» без Талалаева и с ним — это разные вещи. Конечно, его будет не хватать в матче с «Краснодаром». Это принципиальный соперник, чемпион на данный момент и большой раздражитель.

Мы видим, что «Балтика» в каких-то матчах уже не добирает очки. Но там выстроена командная подготовка к каждой игре. Вряд ли они будут что-то менять. Но отсутствие Талалаева в этой встрече может сказаться на результате», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В данный момент Андрей Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0). Ранее специалисту была проведена операция на желудочно-кишечном тракте.

После 24 туров «Балтика» располагается на четвёртом месте таблицы с 44 очками. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками.