Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: «Балтике» будет не хватать Талалаева в матче с «Краснодаром»

Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко прокомментировал отсутствие главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на предстоящем матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 19 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. Ранее Талалаев заявил, что не сможет отправиться с командой в Краснодар.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Андрею Викторовичу скорейшего выздоровления! «Балтика» без Талалаева и с ним — это разные вещи. Конечно, его будет не хватать в матче с «Краснодаром». Это принципиальный соперник, чемпион на данный момент и большой раздражитель.

Мы видим, что «Балтика» в каких-то матчах уже не добирает очки. Но там выстроена командная подготовка к каждой игре. Вряд ли они будут что-то менять. Но отсутствие Талалаева в этой встрече может сказаться на результате», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В данный момент Андрей Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0). Ранее специалисту была проведена операция на желудочно-кишечном тракте.

После 24 туров «Балтика» располагается на четвёртом месте таблицы с 44 очками. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android