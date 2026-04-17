Президент ФИФА объяснил высокую стоимость билетов на чемпионат мира — 2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что высокая стоимость билетов на матчи чемпионата мира 2026 года связана с финансовой структурой организации. Он отметил, что турнир является единственным источником дохода федерации, который должен обеспечивать её деятельность на протяжении четырёхлетнего цикла.

«Главный и пока единственный источник дохода ФИФА — это чемпионат мира по футболу. Мы получаем доход за один месяц, а в течение следующих 47 месяцев до следующего чемпионата мира расходуем эти средства», — приводит слова Инфантино L’Équipe.

В апреле ФИФА повысила цены на билеты на финальный матч ЧМ-2026. Теперь стоимость самых дорогих билетов превышает $ 10 тыс. Также значительно возросли цены на билеты второй (до $ 7,3 тыс.) и третьей категорий (до $ 5,7 тыс.).

Чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, станет первым в истории турнира, где примут участие 48 национальных команд.