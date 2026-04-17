«Челси» объявил о продлении контракта с Мойсесом Кайседо до 2033 года

Полузащитник английского «Челси» Мойсес Кайседо продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«Челси» с радостью объявляет, что Мойсес Кайседо подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2033 года.

Присоединившись к «синим» в августе 2023 года, Мойсес утвердился в качестве ключевой фигуры в составе нашей команды и одного из самых выдающихся полузащитников мира. Он провёл за «синих» 140 матчей и сыграл важнейшую роль в наших триумфах в Лиге конференций УЕФА и на клубном чемпионате мира ФИФА», — написано в сообщении «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний Мойсес Кайседо провёл 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 10 игр и два гола в Лиге чемпионов.

