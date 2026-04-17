Винисиус Жуниор не интересует «Челси» и другие европейские клубы — GFFN

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор больше не является предметом интереса ведущих европейских клубов. Агенты бразильского футболиста объехали «всю Европу» в поисках потенциального перехода своего клиента, но безрезультатно — ни один клуб не рассматривает возможность подписания контракта с финалистом «Золотого мяча» 2024 года этим летом, сообщает Get French Football News.

Слухи о будущем Винисиуса продолжают циркулировать, так как в ближайшие месяцы у него начнётся последний год контракта с мадридским «Реалом». Бразилец подписал новый контракт на улучшенных условиях в 2023 году, который связывает его с «сливочными» до 2027 года.

Источник также отметил, что даже такой расточительный клуб, как «Челси», не проявляет интереса к подписанию контракта с 25-летним вингером.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех соревнованиях, на его счету 17 забитых мячей и 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 150 млн.