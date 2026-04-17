Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Синицын: дисквалификация Талалаева не скажется на «Балтике», а вот травма Хиля — потеря

Синицын: дисквалификация Талалаева не скажется на «Балтике», а вот травма Хиля — потеря
Бывший футболист Андрей Синицын высказался о возможном влиянии дисквалификации главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на команду в матче 25-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча состоится 19 апреля.

«Дисквалификация Талалаева не скажется на игре «Балтики». Он в любом случае прилетит с командой, будет на стадионе смотреть игру, дистанционно подсказывать. Это не такая глобальная потеря для «Балтики». Команда знает, что он за них переживает. А вот травма у Хиля — игрока, который решает на поле, главного бомбардира команды, это потеря для них», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль получил травму в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:2) и был заменён.

