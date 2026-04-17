Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» нацелилась на Сёрлота из мадридского «Атлетико» — Моретто

Комментарии

«Барселона» рассматривает нападающего мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота в качестве замены для 37-летнего Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Marca со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, сине-гранатовые отмечают, что по своим качествам Сёрлот похож на Левандовского. Также подчёркивается, что польский футболист получил «ошеломляющие» предложения из-за пределов Европы, в то время как новый контракт «Барселоны» предполагает существенное сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне Сёрлот принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
В «Барселоне» планируют продлить контракт с Фликом по системе «1+1» — Mundo Deportivo

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android