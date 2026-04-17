«Барселона» нацелилась на Сёрлота из мадридского «Атлетико» — Моретто

«Барселона» рассматривает нападающего мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота в качестве замены для 37-летнего Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Marca со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, сине-гранатовые отмечают, что по своим качествам Сёрлот похож на Левандовского. Также подчёркивается, что польский футболист получил «ошеломляющие» предложения из-за пределов Европы, в то время как новый контракт «Барселоны» предполагает существенное сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне Сёрлот принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

