«Борнмут» близок к назначению бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» — Джейкобс

Английский «Борнмут» близок к назначению на пост главного тренера клуба немецкого специалиста Марко Розе. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X. По данным источника, клуб английской Премьер-лиги быстро остановил свой выбор на 49-летнем специалисте после того, как нынешний главный тренер Андони Ираола сообщил, что покинет команду в конце сезона.

Сообщается, если не возникнет никаких препятствий, официальное соглашение будет заключено в ближайшее время. Последним местом работы Розе остаётся «РБ Лейпциг». До этого тренер возглавлял «Боруссию» из Дортмунда, «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Ред Булл Зальцбург».