Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался перед дерби с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем 33-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». «Красные» впервые сыграют на новом стадионе «ирисок» «Хилл Дикинсон». Встреча пройдёт в воскресенье, 19 апреля, в 16:00 мск.

«Это всегда особенный матч, неважно, 60-й ли это матч на арене, но если это последний или первый матч на стадионе, это всегда делает его, вероятно, ещё более особенным, если это вообще возможно. Конечно, сейчас они находятся в очень хорошем положении. Это всегда необыкновенная игра, но, возможно, к ней можно добавить 1-2%, потому что это впервые, последний сезон был на «Гудисон Парк». Это всегда будет очень важный матч для них, и, безусловно, для нас тоже.

Ожидаю ли я другой атмосферы на новом стадионе «Эвертона»? Не знаю, потому что в прошлом сезоне это было моё первое мерсисайдское дерби на том поле [«Гудисон Парк»], если бы мы играли на том же стадионе, я бы, наверное, знал, чего ожидать. Но не думаю, что арена шумит сама по себе, обычно это делают болельщики, так что насколько сильно будет разница, смогу сказать после выходных. Думаю, их фанаты будут поддерживать их, как и наши. Обычно разница не в самом стадионе, а в игроках, и болельщики, безусловно, могут помочь футболистам», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице АПЛ с 52 очками. «Эвертон», в активе которого 47 очков, располагается на восьмой строчке.

