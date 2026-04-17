Тони Кроос отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал информацию о своём потенциальном возвращении в «Королевский клуб». Ранее издание AS сообщило, «сливочные» хотят, чтобы чемпион мира находился в их спортивной структуре. Портал Onda Cero подчёркивал, что Кроос может стать связующим звеном между клубом и футболистами.

«Ничего не могу сказать об этом. Не хочу ничего говорить, потому что ничего не знаю. (С улыбкой обращается к брату) Ты можешь продолжать давать такой ответ», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Полузащитник играл за «сливочных» с 2014 по 2024 год, пока не завершил карьеру. За этот период полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.

